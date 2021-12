Arrestati per detenzione di fuochi illegali: il Gip li rimette in libertà (Di martedì 7 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoErano stati Arrestati il 5 dicembre a seguito di perquisizione della Guardia di Finanza di Benevento che aveva sequestrato circa 4400 pezzi ritenuti fuochi pirotecnici illegali, rinvenendo polvere da sparo, micce, un banco e gli attrezzi per il confezionamento dei manufatti artigianali, per un peso lordo di 102 chili.Oggi a seguito dell’udienza di convalida il Gip del Tribunale di Benevento, Dr.ssa Palmieri, applicando la firma, ha rimesso immediatamente in libertà Ruggero Messere e Piero Colangelo, in accoglimento delle richieste formulate dal difensore, avvocato Antonio Leone, che aveva richiesto la revoca dei domiciliari. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 7 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoErano statiil 5 dicembre a seguito di perquisizione della Guardia di Finanza di Benevento che aveva sequestrato circa 4400 pezzi ritenutipirotecnici, rinvenendo polvere da sparo, micce, un banco e gli attrezzi per il confezionamento dei manufatti artigianali, per un peso lordo di 102 chili.Oggi a seguito dell’udienza di convalida il Gip del Tribunale di Benevento, Dr.ssa Palmieri, applicando la firma, ha rimesso immediatamente inRuggero Messere e Piero Colangelo, in accoglimento delle richieste formulate dal difensore, avvocato Antonio Leone, che aveva richiesto la revoca dei domiciliari. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

