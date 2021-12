Area Sanremo | ecco i 4 artisti che parteciperanno alla serata finale di “Sanremo Giovani”

Leggi su 361magazine

(Di martedì 7 dicembre 2021) DESTRO (Leverano – LE), LITTAMÈ (Terrassa Padovana – PD), SENZA CRI (Brindisi) e VITTORIA (Villafranca di Lunigiana – MS) sono i 4dell’edizione 2021 dichedi “”, prevista per il 15 dicembre in diretta su Rai1, in prima, dal Teatro del Casinò di. DESTRO ha compiuto da poco 19 anni ed è pugliese, nato precisamente a Leverano in provincia di Lecce e tra le sue esperienze vanta unaal prestigioso Premio Lunezia nella quale ha ricevuto il premio speciale Radio Bruno e conosciuto il suo produttore, con il quale ha ...