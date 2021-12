Arbitri Europa League: Lahoz per Napoli-Leicester, del Cerro Grande alla Lazio (Di martedì 7 dicembre 2021) La UEFA ha pubblicato le designazioni per la sesta e ultima giornata dell’Europa League 2021-2022: Lahoz al Napoli, Cerro Grande per Sarri La UEFA ha ufficializzato le designazioni arbitrali per la sesta e ultima giornata della fase a gironi dell’Europa League 2021-2022. Per la sfida del Maradona tra Napoli e Leicster è stato designato lo spagnolo Mateu Lahoz che sarà coadiuvato da Pau Cebrián Devis e Roberto del Palomar, mentre Luis Munuera sarà il quarto ufficiale di gara. In sala Var Juan Martinez Munuera e il francese Delajod Willy. Lazio-Galatasaray sarà diretta dal signor Carlos del Cerro Grande (ESP). Gli assistenti saranno Juan Carlos Yuste (ESP) e Roberto ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 7 dicembre 2021) La UEFA ha pubblicato le designazioni per la sesta e ultima giornata dell’2021-2022:alper Sarri La UEFA ha ufficializzato le designazioni arbitrali per la sesta e ultima giornata della fase a gironi dell’2021-2022. Per la sfida del Maradona trae Leicster è stato designato lo spagnolo Mateuche sarà coadiuvato da Pau Cebrián Devis e Roberto del Palomar, mentre Luis Munuera sarà il quarto ufficiale di gara. In sala Var Juan Martinez Munuera e il francese Delajod Willy.-Galatasaray sarà diretta dal signor Carlos del(ESP). Gli assistenti saranno Juan Carlos Yuste (ESP) e Roberto ...

Advertising

CalcioNews24 : Le designazioni arbitrali per la #UEL - LALAZIOMIA : In Europa League arbitri spagnoli per Napoli e Lazio - Calcio - Rai Sport - LALAZIOMIA : Calcio: Europa League. Arbitri spagnoli per Napoli e Lazio - Tiscali Sport - RaiSport : ? In #EuropaLeague arbitri spagnoli per #Napoli e #Lazio #Lahoz al 'Maradona', #DelCerroGrande all'Olimpico. In… - sportli26181512 : #Arbitri #EuropaLeague, #NapoliLeicester a #MateuLahoz: Il fischietto spagnolo dirigerà l'importantissima sfida del… -