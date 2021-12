Anziano trovato morto in casa a Belluno, poche ore prima aveva denunciato rapina (Di martedì 7 dicembre 2021) . Un 82enne del Bellunese è stato trovato morto in casa dal fratello. poche ore prima aveva denunciato di essere stato rapinato e legato nella sua abitazione. Dovrà essere l’autopsia a determinare le cause della morte di Angelo Mainardi, 82enne di Lorenzago di Cadore, in provincia di Belluno, trovato morto in casa sua dal fratello. L’uomo aveva denunciato poche ore prima di avere subìto una rapina: aveva riferito ai carabinieri di essere stato legato nel suo appartamento da una banda di criminali che aveva portato via circa 200 euro. Il decesso circa 12 ore dopo; le ... Leggi su limemagazine.eu (Di martedì 7 dicembre 2021) . Un 82enne del Bellunese è statoindal fratello.oredi essere statoto e legato nella sua abitazione. Dovrà essere l’autopsia a determinare le cause della morte di Angelo Mainardi, 82enne di Lorenzago di Cadore, in provincia diinsua dal fratello. L’uomooredi avere subìto unariferito ai carabinieri di essere stato legato nel suo appartamento da una banda di criminali cheportato via circa 200 euro. Il decesso circa 12 ore dopo; le ...

Advertising

fanpage : Anziano trovato morto in casa a Belluno, poche ore prima aveva denunciato rapina - BreakingItalyNe : RT @leggoit: #Belluno anziano legato durante una #rapina in casa, Angelo trovato #morto dal fratello - BLturismo : RT @leggoit: #Belluno anziano legato durante una #rapina in casa, Angelo trovato #morto dal fratello - leggoit : #Belluno anziano legato durante una #rapina in casa, Angelo trovato #morto dal fratello - Dikker14 : @SchulzCassyd Ricordi che 'in nome della rosa' il frate anziano che aveva trovato il libro blasfemo lo aveva letto,… -