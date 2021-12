Antonello | 57 anni | trovato morto in montagna | lo stavano cercando da 4 giorni

Advertising

Isabella00089 : RT @rada_maja: ????7.dicembre Antonello Piroso, giornalista e conduttore , compie 61 anni?????? - DamatoRicardo : RT @QFMaxCunctator: @AntonelloZedda Antonello, comprendo la tua prova di grandissima dignità e ti sono vicino. Purtroppo - ma questo già lo… - QFMaxCunctator : @AntonelloZedda Antonello, comprendo la tua prova di grandissima dignità e ti sono vicino. Purtroppo - ma questo gi… - rada_maja : RT @rada_maja: ????7.dicembre Antonello Piroso, giornalista e conduttore , compie 61 anni?????? - rada_maja : ????7.dicembre Antonello Piroso, giornalista e conduttore , compie 61 anni?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Antonello anni

È stato trovato privo di vitaSpanu, il 57enne di Ceccano scomparso da sabato sui monti della Laga, in provincia di Rieti . L'escursionista è stato trovato dai soccorritori che in questi giorni hanno setacciato l'intera ...stato ritrovato poco fa il corpo dell'escursionista di 57, originario di Ceccano (Frosinone),Spanu , disperso da sabato sul Monte Gorzano, nel territorio del comune di Amatrice (Rieti). Il ritrovamento, in un punto impervio, è stato compiuto ...Utilizzati fondi pubblici uffici per un soggiorno in Riviera del Corallo, il pagamento di fatture per il rimessaggio di imbarcazioni, sino all'acquisto di 800 chili di casizolu ...Ritrovato il corpo senza vita di Antonello Spanu, 57 anni di Ceccano, disperso da sabato pomeriggio sul Monte Gorzano, nel territorio del comune di Amatrice. Il ritrovamento dell'escursionista in un ...