ANSA - IL - PUNTO/ Covid: morta madre donna incinta (Di martedì 7 dicembre 2021) È morta, di Covid, la madre della donna di 45 anni, incinta, anche lei contagiata, e ancora ricoverata all'ospedale Borgo Trento di Verona, entrambe no vax come il resto della famiglia. La vittima ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 7 dicembre 2021) È, di, ladelladi 45 anni,, anche lei contagiata, e ancora ricoverata all'ospedale Borgo Trento di Verona, entrambe no vax come il resto della famiglia. La vittima ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il green pass sugli autobus rischia di portare creare criticità per gli studenti, in difficoltà nel raggiungere le… - AnsaToscana : COVID, il punto in Toscana. Data ufficiale. Giani ai genitori, non ci sono controindicazioni #ANSA - AnsaVeneto : ANSA-IL-PUNTO/COVID: Veneto sfiora tetto dei 7mila contagi. Zaia, per Natale regione in possibile zona gialla #ANSA - AnsaBasilicata : >ANSA-IL-PUNTO/Covid: Basilicata lavora sui vaccini ai bambini. In arrivo 12 mila dosi. Poche sanzioni per il super… - dr_maalox : @Agenzia_Ansa Vi resta solo andare casa per casa. A quel punto le avrete provate tutte. C'è gente che si bagna quan… -