Anno 1404 gratis per PC per il 35° anniversario di Ubisoft fino al 14 dicembre (Di martedì 7 dicembre 2021) Ubisoft festeggia quest’Anno i 35 anni dalla sua fondazione . Per questo da qualche settimana regala giochi e contenuti digitali alla sua community PC, oltre a farci provare alcuni titoli del suo recente catalogo in versione gratuita per un periodo di tempo limitato . Questa settimana l’azienda francese ha deciso di regalare Anno 1404 per PC, che può essere richiesto a costo zero qui fino al 14 dicembre alle 15:00.Coloro che ottengono Anno 1404 tramite questa promozione potrAnno tenerlo per sempre nelle proprie librerie su Ubisoft Connect, l’applicazione desktop dell’azienda francese, e giocarci quando vogliono senza dover pagare un centesimo per questo. Inoltre, la versione offerta gratuitamente è ... Leggi su gamesandconsoles (Di martedì 7 dicembre 2021)festeggia quest’i 35 anni dalla sua fondazione . Per questo da qualche settimana regala giochi e contenuti digitali alla sua community PC, oltre a farci provare alcuni titoli del suo recente catalogo in versione gratuita per un periodo di tempo limitato . Questa settimana l’azienda francese ha deciso di regalareper PC, che può essere richiesto a costo zero quial 14alle 15:00.Coloro che ottengonotramite questa promozione potrtenerlo per sempre nelle proprie librerie suConnect, l’applicazione desktop dell’azienda francese, e giocarci quando vogliono senza dover pagare un centesimo per questo. Inoltre, la versione offerta gratuitamente è ...

Advertising

GAMESANDCON : Anno 1404 gratis per PC per il 35° anniversario di Ubisoft fino al 14 dicembre - parliamodivg : Questa volta a deliziarci con una bella gratuità è #Ubisoft con #Anno1404 - gratisspullen : Gratis Anno 1404 via Ubisoft (pc) #gratis - telefoninonet : Ubisoft sta regalando un gioco: ecco come ottenerlo gratis - GamingTalker : Anno 1800, dettagli sulla Stagione 4: Anno 1404 è gratis per pochi giorni su PC -