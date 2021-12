Andrea Nicole in lacrime? La zampata di Gianni Sperti: cosa gli è sfuggito di bocca (Di martedì 7 dicembre 2021) "Non mi aspettavo di vederla piangere per Alessandro”: Gianni Sperti, storico opinionista di Uomini e donne, si è detto stupito dopo aver visto la reazione della tronista Andrea Nicole. Quest'ultima infatti è scoppiata in lacrime dopo che uno dei suoi corteggiatori, Alessandro Verdolini, si è lamentato. Nel corso della puntata del dating show andata in onda questo pomeriggio su Canale 5, la tronista ha spiegato a Ciprian come mai ha avuto l'esigenza di di incontrare Alessandro al termine della scorsa puntata: "Avevo la necessità di parlare con lui. Non mi andava giù non che lui non ci fosse rimasto male, ma per non aver dato valore a quello che abbiamo fatto in esterna. Tu e lui dite le stesse cose". Tanta la delusione di Ciprian, che ha detto: "Sembra che ti importi poco di quello che ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 7 dicembre 2021) "Non mi aspettavo di vederla piangere per Alessandro”:, storico opinionista di Uomini e donne, si è detto stupito dopo aver visto la reazione della tronista. Quest'ultima infatti è scoppiata indopo che uno dei suoi corteggiatori, Alessandro Verdolini, si è lamentato. Nel corso della puntata del dating show andata in onda questo pomeriggio su Canale 5, la tronista ha spiegato a Ciprian come mai ha avuto l'esigenza di di incontrare Alessandro al termine della scorsa puntata: "Avevo la necessità di parlare con lui. Non mi andava giù non che lui non ci fosse rimasto male, ma per non aver dato valore a quello che abbiamo fatto in esterna. Tu e lui dite le stesse cose". Tanta la delusione di Ciprian, che ha detto: "Sembra che ti importi poco di quello che ...

