And Just Like That: tutto quello che sappiamo sul revival di Sex and the City (Di martedì 7 dicembre 2021) A diciassette anni dalla fine della serie cult, il 9 dicembre arriva su Sky e Now il reboot in cui Carrie e le sue amiche, ormai cinquantenni, affrontano una fase nuova della loro vita e un mondo nuovo (Covid compreso). Ecco tutte le anticipazioni e le nuove foto Leggi su vanityfair (Di martedì 7 dicembre 2021) A diciassette anni dalla fine della serie cult, il 9 dicembre arriva su Sky e Now il reboot in cui Carrie e le sue amiche, ormai cinquantenni, affrontano una fase nuova della loro vita e un mondo nuovo (Covid compreso). Ecco tutte le anticipazioni e le nuove foto

Advertising

DerKliniker : RT @LunaMarks7: just arrived home (Brescia) and already missing out on my Italians. also available for video calls and custom videos! Appe… - _galat3a : questo è un twicepink and we're just living in it - enhawdz : giuro che seungyoun vive lo stesso anche senza i 30 euro miei e di qualche mix moot....... just let us enjoy the con in peace and shut up - MOONT4EGI : forse vado dalla psichiatra appena torno giù io voglio capire cosa cazzo non va in me cause clearly it wasn't 'just… - 1989YJW : No sentite NO NO sentite justin bieber vuole assolutamente cantare le canzoni preferite di jake o non ha senso e po… -