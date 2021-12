“And Just Like That”, ecco le novità sul revival di Sex And The City (Di martedì 7 dicembre 2021) dopo quasi 10 anni tornano sullo schermo le donne più rivoluzionarie della televisione. Un revival del tutto nuovo che tiene conto degli anni passati e dei cambiamenti della società Manca poco! Le prime due puntate arriveranno in Italia, in contemporanea con gli Stati Uniti, il 9 dicembre su Sky Serie e in streaming su Now. La mentalità che dobbiamo abbracciare prima di vedere And Just Like That è che non stiamo vedendo Sex And the City. La serie, che si svilupperà in 10 puntate, porta sullo schermo 3 donne nuove, non più trentenni confuse ma cinquantenni consapevoli ed affermate. Le protagoniste vivono in un presente diverso da quello che iniziato nel 1998 e finito nel 2010. l’America, e tutto il mondo, ha affrontato anni di lotte femministe, anti-razziali ed a favore dell’amore libero; e ciò ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 7 dicembre 2021) dopo quasi 10 anni tornano sullo schermo le donne più rivoluzionarie della televisione. Undel tutto nuovo che tiene conto degli anni passati e dei cambiamenti della società Manca poco! Le prime due puntate arriveranno in Italia, in contemporanea con gli Stati Uniti, il 9 dicembre su Sky Serie e in streaming su Now. La mentalità che dobbiamo abbracciare prima di vedere Andè che non stiamo vedendo Sex And the. La serie, che si svilupperà in 10 puntate, porta sullo schermo 3 donne nuove, non più trentenni confuse ma cinquantenni consapevoli ed affermate. Le protagoniste vivono in un presente diverso da quello che iniziato nel 1998 e finito nel 2010. l’America, e tutto il mondo, ha affrontato anni di lotte femministe, anti-razziali ed a favore dell’amore libero; e ciò ...

