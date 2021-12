Anas - Al via nuovi bandi per 650 milioni di euro di lavori (Di martedì 7 dicembre 2021) L'Anas ha lanciato un piano per il miglioramento della sicurezza della propria rete stradale che prevede 35 bandi relativi a 54 lotti, corrispondenti a un valore di 650 milioni di euro: i lavori riguarderanno l'installazione di nuove barriere di protezione, la sistemazione di pareti rocciose e il risanamento di ponti, viadotti e gallerie. Uno dei bandi, per il valore di 150 milioni di euro, riguarderà la produzione, la fornitura e la posa in opera della nuova barriera dell'Anas nelle configurazioni spartitraffico e bordo ponti; un altro, da 160 milioni, sarà relativo a lavori di sistemazione di versanti rocciosi e alla protezione delle strade su cui insistono. Le altre opere. Di particolare importanza ... Leggi su quattroruote (Di martedì 7 dicembre 2021) L'ha lanciato un piano per il miglioramento della sicurezza della propria rete stradale che prevede 35relativi a 54 lotti, corrispondenti a un valore di 650di: iriguarderanno l'installazione di nuove barriere di protezione, la sistemazione di pareti rocciose e il risanamento di ponti, viadotti e gallerie. Uno dei, per il valore di 150di, riguarderà la produzione, la fornitura e la posa in opera della nuova barriera dell'nelle configurazioni spartitraffico e bordo ponti; un altro, da 160, sarà relativo adi sistemazione di versanti rocciosi e alla protezione delle strade su cui insistono. Le altre opere. Di particolare importanza ...

Ultime Notizie dalla rete : Anas via OSSERVATORIO OPERE PUBBLICHE, MERRA SU POTENZA - MELFI E BASENTANA Ma Anas ha preso l'impegno di procedere immediatamente con l'installazione dello spartitraffico, ... redazione 39 minuti fa 18 2 minuti di lettura Facebook Twitter WhatsApp Telegram Share via Email ...

Attivato il Piano neve 2020 - 2021 del Comune di Modena A differenza dello scorso anno, inoltre, sarà Anas, pur in coordinamento con il Comune, a occuparsi ... martedì 7 dicembre, si sono recati presso la montagna del sale in via Morandi. I mezzi pronti a ...

L’ok dell’Anas per il semaforo “intelligente” a Tetti Chiaramelli Venerdì 3 dicembre è arrivato l’ok dell’Anas per la predisposizione di un semaforo “intelligente” a Tetti Chiaramelli, frazione attraversata dalla statale 231, un lungo rettilineo dove le automobili t ...

