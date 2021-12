Amici 21 Daily, cos’è successo nella puntata di ieri e anticipazioni pomeridiano 7 dicembre 2021 (Di martedì 7 dicembre 2021) nella dodicesima puntata Amici 21 abbiamo vissuto intense emozioni e colpi di scena. Sono 3 nuovi allievi sono entrati nella scuola: il rapper Crytical (nome d’arte di Francesco) ha vinto la sfida contro Tommaso; Cristiano ha preso il posto di Domenico Guido per volere della Celentano; Cosmary ha vinto la sfida giudicata da Garrison, contro Virginia. Cosa è successo in casetta Oggi, nel daytime, vedremo cosa è accaduto in casetta al rientro dei ragazzi. Gli allievi hanno commentato quanto accaduto al pomeridiano. Il cantante LDA è contento per il disco d’oro ricevuto per la sua hit “Quello che fa male” e festeggia con i suoi compagni. Allo stesso tempo però ci sarà un alone di tristezza per l’uscita di Domenico Guido. In particolare Luigi, che aveva legato particolarmente con Domenico, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 7 dicembre 2021)dodicesima21 abbiamo vissuto intense emozioni e colpi di scena. Sono 3 nuovi allievi sono entratiscuola: il rapper Crytical (nome d’arte di Francesco) ha vinto la sfida contro Tommaso; Cristiano ha preso il posto di Domenico Guido per volere della Celentano; Cosmary ha vinto la sfida giudicata da Garrison, contro Virginia. Cosa èin casetta Oggi, nel daytime, vedremo cosa è accaduto in casetta al rientro dei ragazzi. Gli allievi hanno commentato quanto accaduto al. Il cantante LDA è contento per il disco d’oro ricevuto per la sua hit “Quello che fa male” e festeggia con i suoi compagni. Allo stesso tempo però ci sarà un alone di tristezza per l’uscita di Domenico Guido. In particolare Luigi, che aveva legato particolarmente con Domenico, ...

Advertising

CorriereCitta : Amici 21 Daily, cos’è successo nella puntata di ieri e anticipazioni pomeridiano 7 dicembre 2021 - infoitcultura : Amici 21 Daily: il riassunto della puntata del 3 Dicembre - infoitcultura : Amici 21 Daily: ecco cos' è successo nella puntata del 6 Dicembre - imselfishmoon : RT @_chiaracx: ciao amici, daily reminder che le Little Mix conosciute come trix NON si sono sciolte, semplicemente si sono prese un period… - tweet_amici : Noi ridiamo e scherziamo, ma è il secondo giorno che non ci sono clip di Luca nel daily?? #Amici21 -