Amici 21, Cosmary Fasanelli: l’esperienza a Tu si Que Vales (Di martedì 7 dicembre 2021) Cosmary Fasanelli, la nuova ballerina entrata ad Amici 21, ha partecipato ad un altro programma condotto da Maria De Filippi. La ragazza, che è entrata nel team di Alessandra Celentano, si è esibita per la giuria di Tu Si Que Vales quattro anni fa, impressionando tutti per il suo talento. Nell’ultima sfida disputata ad Amici 21 è entrata nella scuola una nuova ballerina, Cosmary Fasanelli. La ragazza, grazie Leggi su solodonna (Di martedì 7 dicembre 2021), la nuova ballerina entrata ad21, ha partecipato ad un altro programma condotto da Maria De Filippi. La ragazza, che è entrata nel team di Alessandra Celentano, si è esibita per la giuria di Tu Si Quequattro anni fa, impressionando tutti per il suo talento. Nell’ultima sfida disputata ad21 è entrata nella scuola una nuova ballerina,. La ragazza, grazie

Advertising

ParliamoDiNews : Amici 21, Cosmary Fasanelli aveva già partecipato ad uno show di Maria #amici #cosmary #fasanelli #partecipato… - sweetenerxeleeh : RT @martina36006932: Ma in tutto questo cosmary dove cazzo sta? ??????#Amici21 #amici #mdf #cosmary - martina36006932 : Ma in tutto questo cosmary dove cazzo sta? ??????#Amici21 #amici #mdf #cosmary - tuam4dre : RT @beccos5: Ritwitto perché l’ho scritto alle 2 di notte e non ha avuto l’attenzione che meritava. #amici #AMICI21 #cosmary #virginia #cel… - beccos5 : Ritwitto perché l’ho scritto alle 2 di notte e non ha avuto l’attenzione che meritava. #amici #AMICI21 #cosmary… -