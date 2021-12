Amalia d’Olanda, che per i suoi 18 anni rifiuta il regalo della famiglia reale (Di martedì 7 dicembre 2021) Il suo nome è Catharina-Amalia Beatrix Carmen Victoria van Orange-Nassau, ma in molti la conoscono semplicemente come Amalia d’Olanda: è la primogenita del re Guglielmo Alessandro e della regina Máxima Zorreguieta e il 7 dicembre 2021 compie 18 anni. Un traguardo, quello della maggiore età, che l’erede al trono avrebbe dovuto festeggiare con un regalo da parte della royal family olandese: ben 1,6 milioni di euro. Ma la giovane principessa lo ha rifiutato. “Sento di non aver fatto nulla di speciale per meritarmelo“, ha dichiarato, dimostrando di essere una ragazza decisamente responsabile per la sua età. Soprattutto dopo aver spiegato di non voler accettare il denaro perché “oltretutto, in questo periodo di Coronavirus, la cosa mi mette ... Leggi su diredonna (Di martedì 7 dicembre 2021) Il suo nome è Catharina-Beatrix Carmen Victoria van Orange-Nassau, ma in molti la conoscono semplicemente come: è la primogenita del re Guglielmo Alessandro eregina Máxima Zorreguieta e il 7 dicembre 2021 compie 18. Un traguardo, quellomaggiore età, che l’erede al trono avrebbe dovuto festeggiare con unda parteroyal family olandese: ben 1,6 milioni di euro. Ma la giovane principessa lo hato. “Sento di non aver fatto nulla di speciale per meritarmelo“, ha dichiarato, dimostrando di essere una ragazza decisamente responsabile per la sua età. Soprattutto dopo aver spiegato di non voler accettare il denaro perché “oltretutto, in questo periodo di Coronavirus, la cosa mi mette ...

Advertising

Cosmopolitan_IT : Inauguriamo The Young Royal, il nostro nuovo appuntamento per scoprire tutto sui giovanissimi reali in giro per il… - VanityFairIt : La futura regina sarà festeggiata con un documentario sulla sua vita. In teoria le sarebbe spettato l'appannaggio r… -