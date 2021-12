Amalia d’Olanda, che per i suoi 18 anni rifiuta il regalo della famiglia reale (Di martedì 7 dicembre 2021) La futura regina avrebbe dovuto ricevere, per il suo compleanno, un appannaggio di ben 1,6 milioni di euro. Una somma che non ha accettato perché "non ho fatto nulla per meritarmelo". L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di martedì 7 dicembre 2021) La futura regina avrebbe dovuto ricevere, per il suo compleanno, un appannaggio di ben 1,6 milioni di euro. Una somma che non ha accettato perché "non ho fatto nulla per meritarmelo". L'articolo proviene da DireDonna.

