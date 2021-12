Amadeus posta una foto dopo la terza dose e il web gli fa una domanda imbarazzante

Leggi su baritalianews

(Di martedì 7 dicembre 2021)essersi sottoposto alla prima ed alla secondadel vaccino anti Covid, il noto conduttorenella giornata di ieri ha deciso di fare la. Ovviamente non è l’unico italiano che ha deciso di sottoporsi alla, ma essendo un personaggio piuttosto noto del mondo dello spettacolo eaver anche pubblicato lasul suo profilo Instagram, inevitabilmente il conduttore è andato in contro ai commenti del popolo del web. Molti i messaggi di affetto e di stima rivolti al conduttore, ma non sono mancati i commenti negativi ed alcuni di questi fuori luogo di alcuni fan. Ma cerchiamo di capire cosa è accaduto effettivamente.del Vaccino ...