Alvarez nel mirino della Serie A? Cambia tutto!

Julian Alvarez, talento argentino del River Plate, da tempo è finito nella lista dei desideri di vari club europei, tra cui anche Juventus e Fiorentina, entrambe legate al destino di Vlahovic. Alvarez, River PlateIl giocatore sembrava destinato ad arrivare in Europa già nella prossima finestra di mercato ma adesso le cose possono complicarsi. Il River Plate vuole blindare il proprio talento e potrebbe a breve arrivare l'incredibile annuncio di un rinnovo di contratto, in scadenza a dicembre 2022. Il club vorrebbe rinnovare fino al 2024, il giocatore ancora però non è convinto. Il vero obiettivo di questo rinnovo è quello di rimuovere la clausola rescissoria presente nel suo attuale contratto, dal valore di 25 milioni di euro. Se davvero dovesse arrivare il rinnovo, le ...

