Alto Adige, inaugurati 5 Mercatini Originali all’insegna della sicurezza (Di martedì 7 dicembre 2021) BOLZANO (ITALPRESS) – In Alto Adige è tornata la magia delle luci, delle melodie natalizie lungo le strade, del profumo di biscotti appena sfornati e del tepore di un caldo bicchiere di vin brulè. Le 5 principali città della provincia di Bolzano hanno finalmente inaugurato i Mercatini Originali Alto Adige. Bolzano, Merano, Bressanone, Vipiteno e Brunico hanno accolto i primi Altoatesini e i visitatori provenienti da più parti in un’atmosfera davvero unica previa esibizione del Green Pass e rispetto delle stringenti norme di sicurezza anti-Covid. Durante lo svolgimento dei 5 Mercatini Originali, infatti, le consumazioni e tutti gli acquisti sono consentiti solo se in possesso del “Braccialetto ... Leggi su ildenaro (Di martedì 7 dicembre 2021) BOLZANO (ITALPRESS) – Inè tornata la magia delle luci, delle melodie natalizie lungo le strade, del profumo di biscotti appena sfornati e del tepore di un caldo bicchiere di vin brulè. Le 5 principali cittàprovincia di Bolzano hanno finalmente inaugurato i. Bolzano, Merano, Bressanone, Vipiteno e Brunico hanno accolto i primiatesini e i visitatori provenienti da più parti in un’atmosfera davvero unica previa esibizione del Green Pass e rispetto delle stringenti norme dianti-Covid. Durante lo svolgimento dei 5, infatti, le consumazioni e tutti gli acquisti sono consentiti solo se in possesso del “Braccialetto ...

LaNotifica : Alto Adige, inaugurati 5 Mercatini Originali all’insegna della sicurezza - LaNotifica : Mercatini di Natale in sicurezza in Alto Adige - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Mercatini di Natale in sicurezza in Alto Adige - - Italpress : Mercatini di Natale in sicurezza in Alto Adige - alto_adige : La rilevazione autunnale dell'Ire della Camera di commercio: migliora la fiducia dei commercianti in Alto Adige, no… -