Allerta meteo a Roma e nel Lazio domani 8 dicembre 2021: le previsioni per la Festa dell’Immacolata (Di martedì 7 dicembre 2021) Festa dell’Immacolata sotto la pioggia nel Lazio. Sì, perché per domani, mercoledì 8 dicembre, è prevista un’Allerta meteo di colore giallo su buona parte della Regione, tra temporali, ondata di maltempo che da settimane sta imperversando sull’Italia e temperature in calo. Allerta meteo a Roma e nel Lazio 8 dicembre 2021: le previsioni per la Festa dell’Immacolata E’ Allerta meteo gialla per criticità idrogeologica e per temporali sulle zone A (Bacini Costieri Nord), B (Bacino Medio Tevere), C (Appennino di Rieti), D (Bacini di Roma), E (Aniene), F (Bacini Costieri ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 7 dicembre 2021)sotto la pioggia nel. Sì, perché per, mercoledì 8, è prevista un’di colore giallo su buona parte della Regione, tra temporali, ondata di maltempo che da settimane sta imperversando sull’Italia e temperature in calo.e nel: leper laE’gialla per criticità idrogeologica e per temporali sulle zone A (Bacini Costieri Nord), B (Bacino Medio Tevere), C (Appennino di Rieti), D (Bacini di), E (Aniene), F (Bacini Costieri ...

Advertising

DPCgov : ????? Temporali, venti molto forti e mareggiate al Centro-Sud. ???? #AllertaARANCIONE, giovedì #2dicembre, su Lazio, Ca… - artvhazza : allerta meteo arancione tutto domani per neve, buon dicembre anche a voi - GrossetoNotizie : Maltempo: allerta meteo di codice giallo per temporali e vento per la festa dell’Immacolata - CorriereCitta : Allerta meteo a Roma e nel Lazio domani 8 dicembre 2021: le previsioni per la Festa dell'Immacolata #Immacolata… - bisagnino : Meteo Liguria, allerta neve su quasi tutta la regione -