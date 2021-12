Allerta contagi, la Lombardia scongiura la zona gialla aumentando i posti letto negli ospedali. (Di martedì 7 dicembre 2021) La Regione Lcorre ai ripari per evitare la zona gialla probabile da lunedì 13 dicembre. E apre nuovi posti letto. ' Regione Lombardia nell'ambito della riorganizzazione ospedaliera per affrontare la ... Leggi su leggo (Di martedì 7 dicembre 2021) La Regione Lcorre ai ripari per evitare laprobabile da lunedì 13 dicembre. E apre nuovi. ' Regionenell'ambito della riorganizzazioneera per affrontare la ...

Advertising

leggoit : Allerta contagi, la #Lombardia scongiura la zona gialla aumentando i posti letto negli ospedali. - TitoDiPersio : #Covid, muore a 53 anni: non era vaccinato. Allerta contagi in quattro Comuni - ottochannel : Covid, aumentano i contagi: allerta nel Sannio - GiornaleVicenza : La nota dell'Ulss 8 Berica - 57Davide : RT @ilriformista: I #contagi da #Covid crescono di numero in #Lombardia e si avvicina la soglia d’allerta Così l' #ospedale #Fiera di #Mil… -