Allegri spiega il nuovo assetto tattico | le sue parole

(Di martedì 7 dicembre 2021) C’è stata oggi la conferenza stampa di Massimilianoin vista di Juventus-Malmoe in programma domani all’Allianz Stadium. Tra i diversi temi affrontati anche quello che riguarda l’della squadra e ilmodulo.Juventus Conferenza Queste ledi Massimilianoriguardo almodulo 4-2-3-1 visto nelle ultime partite: ”Siamo più ordinati, ci dividiamo meglio nel campo. Non vuol dire che seguiremo questa strada per tutta la stagione, dipende anche dalla disponibilità dei giocatori”. MassimilianoDunque, in attesa del prossimo match, questo sembra essere per il momento ildella Juventus. Ilaria ...

BERGAMO (ITALPRESS) - "C'è fiducia, crediamo di poter centrare il traguardo. Questa è una squadra forte, ha vinto l'Europa League qualche mese fa, sta attraversando qualche difficoltà in campionato, m ...Massimiliano Allegri vara il turnover in vista del match di Champions League contro il Malmoe. La sfida contro gli svedesi, già eliminati dalla competizione, servirà all'allenatore della Juventus per ...