Allegri: “Siamo indietro, dobbiamo pensare solo a vincere” (Di martedì 7 dicembre 2021) Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa del percorso dei bianconeri in stagione. Ecco le sue parole: “L’unica cosa che so per certa è che dobbiamo creare i presupposti per fare meglio. A marzo è un’altra stagione: servo giocatori in condizione, a disposizione. Ora finiamo questo girone, poi penSiamo al campionato e a marzo penseremo a chi ci toccherà in Champions”. Sul primo o secondo posto nel girone: “A parte il Bayern Monaco, il Liverpool e il Manchester City, non si sanno le posizioni. Poi ci vuole fortuna quando ti tirano su la pallina. Magari arrivi primo e becchi il Paris Saint-Germain, ci sono troppe combinazioni. L’importante è aver passato il turno, poi vediamo chi becchiamo agli ottavi” Sulla possibilità di vincere dei titoli: “Facciamo un passo alla volta: in ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 7 dicembre 2021) Massimiliano, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa del percorso dei bianconeri in stagione. Ecco le sue parole: “L’unica cosa che so per certa è checreare i presupposti per fare meglio. A marzo è un’altra stagione: servo giocatori in condizione, a disposizione. Ora finiamo questo girone, poi penal campionato e a marzo penseremo a chi ci toccherà in Champions”. Sul primo o secondo posto nel girone: “A parte il Bayern Monaco, il Liverpool e il Manchester City, non si sanno le posizioni. Poi ci vuole fortuna quando ti tirano su la pallina. Magari arrivi primo e becchi il Paris Saint-Germain, ci sono troppe combinazioni. L’importante è aver passato il turno, poi vediamo chi becchiamo agli ottavi” Sulla possibilità didei titoli: “Facciamo un passo alla volta: in ...

