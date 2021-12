Allegri | ' Col Malmoe ci saranno Perin e Rugani E Dybala ha bisogno di giocare'

(Di martedì 7 dicembre 2021) Massimilianoè sempre stato fatalista. La sua Juventus è già qualificata agli ottavi di finale di Champions, anche se non sa ancora se come prima (difficile, visto che il Chelsea è davanti e ...

Chiudere in testa però permetterebbe ai bianconeri di evitare Liverpool, City, Bayern e forse anche il Real, checonsidera le sue favorite per la vittoria finale insieme al club parigino. ...Domani alle 18:45 la Juventus ospiterà il Malmoe per la sesta giornata del Girone H di Champions League. Il meteo prevede una nevicata,ci scherza su...Alla vigilia del match di Champions League contro il Malmö, Massimiliano Allegri ha annunciato in conferenza stampa un ampio turnover, nonostante i bianconeri siano chiamati a vincere e sperare in un ...Ecco quanto rivelato da La Gazzetta dello Sport: "Gennaio può essere il mese per discutere del prossimo contratto: a quel punto sarebbe libero di trattare con chiunque, ma la volontà è chiara. Bernard ...