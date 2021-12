Allegri: «Battere il Malmoe per lavorare con più serenità» (Di martedì 7 dicembre 2021) “Dobbiamo creare i presupposti per fare meglio che negli ultimi due anni in Champions. Bisogna arrivarci in condizione, inizia un altro torneo, lunedì vedremo chi ci toccherà. Primi o secondi? I discorsi sono ancora aperti, poi ci vuole anche fortuna nel sorteggio”. Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, va oltre il match di domani contro il Malmoe. I bianconeri, già qualificati per gli ottavi, si giocano il primo posto a distanza con il Chelsea, impegnato contro lo Zenit. Leggi su footdata (Di martedì 7 dicembre 2021) “Dobbiamo creare i presupposti per fare meglio che negli ultimi due anni in Champions. Bisogna arrivarci in condizione, inizia un altro torneo, lunedì vedremo chi ci toccherà. Primi o secondi? I discorsi sono ancora aperti, poi ci vuole anche fortuna nel sorteggio”. Massimiliano, tecnico della Juventus, va oltre il match di domani contro il. I bianconeri, già qualificati per gli ottavi, si giocano il primo posto a distanza con il Chelsea, impegnato contro lo Zenit.

Advertising

vivereitalia : Allegri 'Battere Malmoe per prepararci al Venezia' - LaNotifica : Allegri “Battere Malmoe per prepararci al Venezia” - ItaliaNotizie24 : Allegri “Battere Malmoe per prepararci al Venezia” - MasterblogBo : TORINO (ITALPRESS) – “Domani giocheranno Perin in porta, Rugani, Alex Sandro e Rabiot. Vediamo come starà Kean dopo… - CorriereCitta : Allegri “Battere Malmoe per prepararci al Venezia” -