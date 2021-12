Allarme al Washington | Pechino vuole una base militare sull' Atlantico

Leggi su panorama

(Di martedì 7 dicembre 2021) La Cina starebbe per creare la sua primapermanente affacciata'Oceano, più precisamentea costa della Guinea equatoriale. A pubblicare questa notizia per primo è stato il Wall Street Journal ieri, che avrebbe raccolto informazioni dall'intelligence statunitense. Sebbene i funzionari e i giornalisti non abbiano descritto in dettaglio i piani della Cina, hanno affermato che la presenza delle forze dia costa atlantica dell'Africa aumenterebbe la possibile minaccia per gli Stati Uniti, in quanto darebbe alle navi da guerra cinesi un posto dove potersi rifornire e riarmare. Di conseguenza in caso di conflitto la decisione esporrebbe il territorio del piccolo stato a potenziali attacchi da parte di Usa e Nato per neutralizzare le ...