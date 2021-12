Alex Belli confessa a Soleil | “Se Delia mi lascia? Amen | non finisce il mondo”

Leggi su biccy

(Di martedì 7 dicembre 2021) Ieri seraha avuto una piccola crisi mistico-artistica ed hato aSorge che sarebbe stato pronto ad uscire dal GF Vip se fosse entrataDuran per un confronto (certo, come no). “Se fosse venuta sul tappeto rosso, io sarei andato via Sole. Come mai non l’ho già fatto? Perché è entrata al GF Vip due mesi fa. Io uscirò concome dimostrazione d’amore. Questo tempo che stiamo qui sta facendo star male una persona fuori. Se penso di andarmene è perché non riesco a stare lontano da te. Andare via è l’unico modo per starti lontano, perché rimanendo qui io non ci riesco proprio. Non devo dimostrare nulla a nessuno. Prendo la donna che amo e me ne vado definitivte. Come mai non esco adesso? Perché siamo al lavoro e ho un contratto, tanto ...