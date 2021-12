Aleksandar Zograf | le macerie della Storia tra frammenti e ricordi

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Una bandiera di carta tra le mani, dei fiori lanciati ai soldati di ritorno dal fronte in mezzo a una folla festante che celebrava la liberazione. Era nato in un giorno di guerra Radoslav, ma il suo primo ricordo era quello di uno spiraglio di pace destinato a spezzarsi pochi anni dopo. Una vita di alterne fortune gli aveva riservato il destino: l’abbandonomadre, l’alcolismo del padre, un lavoro saltuario da tipografo, l’incuboguerra piombato all’improvviso dai cieli … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Osservatorio Balcani e Caucaso

