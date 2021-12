Aldo Montano svela quando lascerà il GF Vip | “Ho già ordinato il mio smoking | mia moglie sapeva tutto”

(Di martedì 7 dicembre 2021) Ormai i Vipponi non hanno più dubbi: il Grande Fratello Vip andrà avanti ben oltre il 13 dicembre, data che evidentemente era scritta in modo chiaro sul contratto come fine dell’edizione. Gli ascolti apprezzabili, tuttavia, hanno portato la rete a decidere per un prolungamento che contribuirà a segnare un record, decretando l’edizione del GF Vip... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Dopo l'ultima puntata del Grande Fratello Vip,ha parlato la possibilità di rimanere ancora in gioco al reality anche dopo il 13 dicembre. Tuttavia, lo schermidore non pare del tutto certo del percorso da intraprendere. Ecco cosa ha ...pronto a lasciare il GF Vip Sebbene non ne siano stati informati in maniera esplicita, però, alcuni concorrenti hanno mostrato dei timori in vista del prolungamento del GF Vip ed in ...Tra quelli che hanno dato per certo l'addio al reality show vi è Aldo Montano, il quale ha ammesso di essere pronto a lasciare il programma entro il mese di dicembre 2021. Nel dettaglio ...Come sempre, la notte del GF Vip dopo la puntata è sempre molto movimentata. I concorrenti si confrontano e si affrontano in alcuni casi, ma stanotte non ci sono stati litigi. Più che altro i Vipponi ...