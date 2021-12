Aldo Montano pronto a lasciare il GF VIP 6 prima di Natale: il gesto (Di martedì 7 dicembre 2021) Nella puntata del Grande Fratello VIP 6 di ieri sera, i vipponi hanno cercato di capire se si andrà avanti oppure no. Ovviamente è il segreto di pulcinella, visto che a una settimana da quella che dovrebbe essere la finale, sono la metà di mille. In ogni caso Signorini ha continuato con la sua sceneggiata, nonostante si sia lasciato scappare che stanno per arrivare gli addobbi per l’albero di Natale. Nella casa quindi, a puntata finita, si è molto discusso di quello che sta succedendo e di quello che succederà. Tra gli altri, anche Aldo Montano si è espresso sul possibile prolungamento, parlando con Davide e Francesca si è detto certo che lui lascerà il gioco. Avrebbe fatto anche un gesto molto particolare che non lascerebbe spazio ai dubbi. Aldo Montano pronto a ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 7 dicembre 2021) Nella puntata del Grande Fratello VIP 6 di ieri sera, i vipponi hanno cercato di capire se si andrà avanti oppure no. Ovviamente è il segreto di pulcinella, visto che a una settimana da quella che dovrebbe essere la finale, sono la metà di mille. In ogni caso Signorini ha continuato con la sua sceneggiata, nonostante si sia lasciato scappare che stanno per arrivare gli addobbi per l’albero di. Nella casa quindi, a puntata finita, si è molto discusso di quello che sta succedendo e di quello che succederà. Tra gli altri, anchesi è espresso sul possibile prolungamento, parlando con Davide e Francesca si è detto certo che lui lascerà il gioco. Avrebbe fatto anche unmolto particolare che non lascerebbe spazio ai dubbi.a ...

