Al ristorante coi parenti, ma con il Green pass di un altro: denunciato (Di martedì 7 dicembre 2021) Curno. La disinvoltura con cui ha visualizzato sul suo smartphone il QR Code del Green pass che ha mostrato al ristoratore non ha sortito lo stesso effetto quando si è trovato di fronte i carabinieri del N.A.S., ai quali, con qualche imbarazzo, ha dovuto riconoscere che la certificazione verde COVID-19 di cui disponeva non era sua. Lui, che non si era sottoposto alla vaccinazione, non era guarito dall’influenza e non aveva eseguito un tampone, in quel momento era privo di un Green pass. Quello esibito al titolare del locale pubblico era di un suo conoscente, il quale glielo aveva passato per metterlo nelle condizioni di eludere i limiti imposti dalle recenti disposizioni governative. Dell’episodio si è reso protagonista un quarantatreenne bergamasco. Da poco sedutosi ad un tavolo di un locale pubblico ... Leggi su bergamonews (Di martedì 7 dicembre 2021) Curno. La disinvoltura con cui ha visualizzato sul suo smartphone il QR Code delche ha mostrato al ristoratore non ha sortito lo stesso effetto quando si è trovato di fronte i carabinieri del N.A.S., ai quali, con qualche imbarazzo, ha dovuto riconoscere che la certificazione verde COVID-19 di cui disponeva non era sua. Lui, che non si era sottoposto alla vaccinazione, non era guarito dall’influenza e non aveva eseguito un tampone, in quel momento era privo di un. Quello esibito al titolare del locale pubblico era di un suo conoscente, il quale glielo avevaato per metterlo nelle condizioni di eludere i limiti imposti dalle recenti disposizioni governative. Dell’episodio si è reso protagonista un quarantatreenne bergamasco. Da poco sedutosi ad un tavolo di un locale pubblico ...

Advertising

OoFLXoO : @Qua_Agatha Di quale libertà sei stata privata, nello specifico? Io stasera vado al cinema coi mezzi pubblici e dom… - beacrispis : @Lisa35547473 E hanno ragione! Mangiare pesante e prendere freddo interferiscono con le arterie e la coagulazione d… - Mic_a_e_la : RT @MagisterZatta: @fdragoni Cioè. Non posso andare al ristorante. Quindi coi miei soldi pagano il sussidio al ristorante in cui non posso… - monetamarilena : RT @MagisterZatta: @fdragoni Cioè. Non posso andare al ristorante. Quindi coi miei soldi pagano il sussidio al ristorante in cui non posso… - Erich_IT5 : RT @MagisterZatta: @fdragoni Cioè. Non posso andare al ristorante. Quindi coi miei soldi pagano il sussidio al ristorante in cui non posso… -