Al lavoro con… Cinzia Chiandetti | professoressa di Psicobiologia

(Di martedì 7 dicembre 2021) Nata nel 1980 a Cividale del Friuli (Udine),die insegna Comportamento e benessere animale all’Università di Trieste, dove dirige il Laboratorio di cognizione animale (Lac). «Il mio interesse per gli animali è nato da bambina, osservando il merlo indiano di mia zia che ripeteva a chiunque gli passasse davanti: “Avanti Popolo, alla riscossa”. Volevo capire cosa significasse per lui quel motivetto». ore 7 «Mi occorre un inizio lento: faccio colazione e mi incanto ad ammirare dalla finestra la pietra bianca del Castello di Miramare e il Faro della Vittoria, finché arriva mia figlia che mi urla con affetto “Muoviti pigrona”. Lei è vulcanica, mentre io sono una contemplativa, aliena alla vita pratica. Se avessi una bici, sarebbe con pedalata assistita». ore 9 «Ho lezione in ...