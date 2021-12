monrealeatoday : Al Duomo di Monreale il 'Concerto di Natale' dell'orchestra Fiati Euterpe - - ANTORICKY2005 : @JacopoVeneziani Duomo e chiostro di Monreale durante una visita notturna per pochi eletti accompagnati dal fuoco e dal vento di scirocco - giusnico19511 : @AldoStrippoli3 buonanotte con l'incantevole duomo d'oro di monreale! - framacchia1 : @JacopoVeneziani Duomo di Monreale - sciarrinof : Foto appena pubblicata @ Duomo di Monreale -

Ultime Notizie dalla rete : Duomo Monreale

MonrealeSi

I lavori di riparazione sono stati eseguiti dalla ditta 'I Manutentore del Tempo ' di Danilo Gianformaggio che in passato ha ripristinato l'antico orologio deldie dell'orologio ...Le latte, disegnate da Nino Parrucca, raffigurano la Vucciria, ildi, e la Natività . Un'altra, invece, raffigura la Torre medioevale Roccella, in omaggio alla comunità di Campofelice ...L’antico orologio, posto nella torre campanaria della chiesa Maria SS di Custonaci, fondata nel 1536 , è tornato in funzione dopo 20 anni.Il suo movimento è stato più volte riparato grazie al contribu ...Ci sono voluit venti anni, ma alla fine l'antico orologio, posto nella torre campanaria della chiesa Maria SS di Custonaci, fondata nel 1536 , è tornato in funzione. Il suo movimento è stato più volte ...