(Di martedì 7 dicembre 2021) L’associazionediha scritto al Prefetto, al Commissario del Libero Consorzio Comunale ed alla Procura “per sapere quali siano i motivi che impediscono lo spostamento deglidall’edificio delladiche li ospita, e che risulta pericoloso per la loro salute”. “Nel 2014, in maniera assolutamente inopportuna, la Provincia aveva deciso di trasferire gliil Mattino di Sicilia.

Advertising

ilmattinodisici : #Agrigento, Mareamico: “Spostare studenti Ipia da zona industriale”: L’associazione Mareamico di #Agrigento ha scri… - ScrivoLibero : Oggi Mareamico ha scritto a S.E. il Prefetto di Agrigento, al Commissario del Libero Consorzio Comunale di Agrigent… - comunicalonews : L'associazione Mareamico di Agrigento ha scritto al Prefetto di Agrigento, al Commissario del Libero Consorzio Comu… - mareamico : Trasferimento dell'Ipia 'Fermi' ancora in stallo, Mareamico: 'Gli studenti rischiano la salute' - palermo24h : Scuola Ipia Agrigento, Mareamico: “Studenti non possono più stare lì” -

Ultime Notizie dalla rete : Agrigento Mareamico

L'associazionediha scritto al Prefetto di, al Commissario del Libero Consorzio Comunale died alla Procura di'per sapere quali siano i motivi che impediscono lo ...L'associazionediha scritto al Prefetto di, al Commissario del Libero Consorzio Comunale died alla Procura di"per sapere quali siano i motivi che impediscono lo ...Oggi Mareamico ha scritto a S.E. il Prefetto di Agrigento, al Commissario del Libero Consorzio Comunale di Agrigento ed alla Procura di Agrigento per sapere qua ...Così in una nota l’associazione ambientalista Mareamico in merito alla questione della scuola Ipia di Agrigento ...