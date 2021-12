Afghanistan: 'evacuazione Gb da Kabul gestita in modo caotico' (Di martedì 7 dicembre 2021) La gestione dell'evacuazione afghana da parte del ministero degli Esteri britannico dopo che i talebani hanno preso il potere a Kabul, è stata "disfunzionale" e "caotica". E' quanto afferma un ex alto ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 7 dicembre 2021) La gestione dell'afghana da parte del ministero degli Esteri britannico dopo che i talebani hanno preso il potere a, è stata "disfunzionale" e "caotica". E' quanto afferma un ex alto ...

Advertising

LucianoQuaranta : RT @ItaSouthRadar: Dopo attacchi di ieri a #Kabul missione di evacuazione italiana è possibile che subisca modifiche. Oggi Boeing #KC767 #M… - Giancact : @Anna586230 che i mafiosi restassero in carcere, ma qualcuno ha bisogno della prescrizione ed allora ecco la schifo… - 31magnl : Volo di evacuazione francese dall'Afghanistan, a bordo 60 olandesi - - francescom_talo : RT @faro_atlantico: ?????? Si conclude oggi il mandato dell’Amb. @pontecorvoste come #NATO Senior civilian representative in #Afghanistan Tra… - MarxKarletto : RT @faro_atlantico: ?????? Si conclude oggi il mandato dell’Amb. @pontecorvoste come #NATO Senior civilian representative in #Afghanistan Tra… -

Ultime Notizie dalla rete : Afghanistan evacuazione Afghanistan: 'evacuazione Gb da Kabul gestita in modo caotico' ...vicina a Raab sostiene che la verifica dell'identità e la garanzia di una evacuazione sicura sono state le principale sfide in quel momento. Il Regno Unito ha evacuato 15.000 persone dall'Afghanistan ...

Dove comandano i Talebani ...ultime tra le 12mila persone che sono riuscite a ottenere un posto nelle operazioni di evacuazione ... Gli americani lasciano l'Afghanistan. A Kabul, la notizia della loro partenza viene accolta sparando ...

Afghanistan: 'evacuazione Gb da Kabul gestita in modo caotico' Gazzetta di Parma Afghanistan: 'evacuazione Gb da Kabul gestita in modo caotico' La gestione dell'evacuazione afghana da parte del ministero degli Esteri britannico dopo che i talebani hanno preso il potere a Kabul, è stata "disfunzionale" e "caotica". (ANSA) ...

Dove comandano i Talebani Siamo stati a Kabul adesso che i riflettori del mondo non sono più sull'Afghanistan, tra crisi economica, paura, repressione e Talebani annoiati per la guerra che è finita ...

...vicina a Raab sostiene che la verifica dell'identità e la garanzia di unasicura sono state le principale sfide in quel momento. Il Regno Unito ha evacuato 15.000 persone dall'......ultime tra le 12mila persone che sono riuscite a ottenere un posto nelle operazioni di... Gli americani lasciano l'. A Kabul, la notizia della loro partenza viene accolta sparando ...La gestione dell'evacuazione afghana da parte del ministero degli Esteri britannico dopo che i talebani hanno preso il potere a Kabul, è stata "disfunzionale" e "caotica". (ANSA) ...Siamo stati a Kabul adesso che i riflettori del mondo non sono più sull'Afghanistan, tra crisi economica, paura, repressione e Talebani annoiati per la guerra che è finita ...