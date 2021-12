(Di martedì 7 dicembre 2021) È stato registrato dalla Corte dei Conti il decreto adottato lo scorso 2 novembre dal Ministro dell’università e della ricerca, Maria Cristina Messa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, Daniele Franco, con il quale è stato approvato il riparto dei 66,5stanziati dalla legge di bilancio per il 2021 per il settore dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica. L'articolo .

Advertising

CorriereUniv : Registrato il decreto @mur_gov_ - @MEF_GOV : più docenti e personale tecnico-amministrativo. Ripartiti 64,6 milioni… - orizzontescuola : AFAM, ripartiti 64,6 milioni per gli organici: più docenti e personale tecnico-amministrativo - AgCultNews : Istituzioni Afam, ripartiti 64,6 milioni per gli organici @MEF_GOV @mur_gov_ #afam -

Ultime Notizie dalla rete : AFAM ripartiti

AgCult

Essere in possesso di un titolo di laurea e titoli(così come eventuali Master, dottorati, ... Gli insegnamenti per i quali si intende proporre la propria candidatura sonoin classi di ...Essere in possesso di un titolo di laurea e titoli(così come eventuali Master, dottorati, ... Gli insegnamenti per i quali si intende proporre la propria candidatura sonoin classi di ...