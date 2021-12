Adriano trasforma un vecchio smartphone in un centro per la smart Home

(Di martedì 7 dicembre 2021)è un prodotto italiano realizzato da Domethics con un semplice obiettivo: sfruttare i vecchi dispositivi mobile per creare untecnologico per gestire la casa connessa....

Advertising

Digital_Day : Adriano è un prodotto italiano realizzato da Domethics con un semplice obiettivo: sfruttare i vecchi dispositivi mo… - impresacity : La smart home italiana di Domethics debutta al CES 2022 #smarthome: Domethics porta al prossimo CES di Las Vegas il… -

Ultime Notizie dalla rete : Adriano trasforma

Top Trade

È 2 a 2 e il Palazzetto siin una bolgia infernale. Il tie - break comincia nel peggiore ... Del Vaglio disegna parabole, le centrali alzano un vero e proprio muro tipo il "Vallo di" ...Quel senatore eletto dagli italiani d'America,Cairo , gruppo misto a palazzo Madama, non ... dove rimane fino al 1989, quando va a dirigere Il Lavoro, che nel 1992nell'edizione ...Pomeriggio speciale a Romentino in occasione dell’Immacolata. Il centro storico per tutto il giorno si trasforma in un grande villaggio di Natale. Tanti gli appuntamenti a partire dalle 10 con il merc ...Domethics porta al prossimo CES di Las Vegas il suo Adriano, la soluzione IoT che trasforma ogni smartphone o tablet in un gateway per smart home ...