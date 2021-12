“Addio, se n’è andato”. Lutto nella tv, il triste annuncio sull’attore. Tanti anni a guardarlo (Di martedì 7 dicembre 2021) Tra i suoi lavori ha anche recitato nell’intramontabile ed iconica serie televisiva Happy Days e nel suo spin-off Laverne & Shirley. Carmine Ragusa era un ex pugile che custodiva il sogno di diventare ballerino e cantante, per 178 episodi questo indimenticabile e simpatico personaggio è stato interpretato dall’amato Eddie Mekka. Il mondo dello spettacolo aveva imparato a conoscerlo con lo pseudonimo artistico, oltre che nel suo ruolo più simbolico, Carmine Ragusa che, dopo Happy Days, ha continuato a raccontare la sua curiosa storia in Laverne & Shirley. Il suo vero nome era Rudolph Edward Mekjian, in arte Eddie Mekka, oggi tutti lo stanno piangendo. Eddie Mekka, morto l’attore di Carmine Ragusa di Happy Days “Un tristissimo Addio questa mattina va ad Eddie Mekka”, ha cominciato il famoso collega di Laverne & Shirley Michael McKean. ... Leggi su tuttivip (Di martedì 7 dicembre 2021) Tra i suoi lavori ha anche recitato nell’intramontabile ed iconica serie televisiva Happy Days e nel suo spin-off Laverne & Shirley. Carmine Ragusa era un ex pugile che custodiva il sogno di diventare ballerino e cantante, per 178 episodi questo indimenticabile e simpatico personaggio è stato interpretato dall’amato Eddie Mekka. Il mondo dello spettacolo aveva imparato a conoscerlo con lo pseudonimo artistico, oltre che nel suo ruolo più simbolico, Carmine Ragusa che, dopo Happy Days, ha continuato a raccontare la sua curiosa storia in Laverne & Shirley. Il suo vero nome era Rudolph Edward Mekjian, in arte Eddie Mekka, oggi tutti lo stanno piangendo. Eddie Mekka, morto l’attore di Carmine Ragusa di Happy Days “Un tristissimoquesta mattina va ad Eddie Mekka”, ha cominciato il famoso collega di Laverne & Shirley Michael McKean. ...

