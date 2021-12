Adani sull’Inter: “Nerazzurri come City, Liverpool e Bayern Monaco” (Di martedì 7 dicembre 2021) Lele Adani, intervenuto alla BoboTv, ha esaltato il gioco dell’Inter di Simone Inzaghi. Queste le parole dell’ex difensore nerazzurro: “Con la Roma, l’Inter ha fatto una partita spettacolare. Un calcio che è manifesto di modernità, creatività, interpretazioni, letture, varianti di gioco. Si è visto un gol in cui tutti i giocatori di movimento hanno toccato il pallone, a partire da Dumfries che in questo periodo era quello più indietro, ma che poi viene trascinato dal gruppo. Dzeko è l’uomo che racchiude più di tutti questo modo di interpretare il calcio, fatto di possesso palla, cambi di posizione, compiti da svolgere e non di ruoli”. “Tutti sanno quello che devono fare e interpretano quello che è meglio fare in un determinato istante. Questa è una squadra totalmente evoluta che aveva delle basi e che ha aggiunto creatività. Ora c’è libertà e lo vedi dal gol di ... Leggi su sportface (Di martedì 7 dicembre 2021) Lele, intervenuto alla BoboTv, ha esaltato il gioco dell’Inter di Simone Inzaghi. Queste le parole dell’ex difensore nerazzurro: “Con la Roma, l’Inter ha fatto una partita spettacolare. Un calcio che è manifesto di modernità, creatività, interpretazioni, letture, varianti di gioco. Si è visto un gol in cui tutti i giocatori di movimento hanno toccato il pallone, a partire da Dumfries che in questo periodo era quello più indietro, ma che poi viene trascinato dal gruppo. Dzeko è l’uomo che racchiude più di tutti questo modo di interpretare il calcio, fatto di possesso palla, cambi di posizione, compiti da svolgere e non di ruoli”. “Tutti sanno quello che devono fare e interpretano quello che è meglio fare in un determinato istante. Questa è una squadra totalmente evoluta che aveva delle basi e che ha aggiunto creatività. Ora c’è libertà e lo vedi dal gol di ...

