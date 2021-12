(Di martedì 7 dicembre 2021) Giuseppeè il loro bersaglio preferito. Matteoe Carlosi trovano sullo stesso lato della barricata quando si tratta di parlare dell’ex premier e attuale leader del Movimento 5 stelle, tanto più quando si parla del collegio Roma1 a cui peròha già detto di non voler concorrere. Matteonon è stupito della rinuncia. “Conoscendo la sua proverbiale mancanza dinon ho mai avuto dubbi. È unche vive di sondaggi ma che ha un terrorefine di misurarsi con i cittadini. Vive di like, ma teme il voto” dice il leader di Italia Viva in una intervista alla Stampa. “Speriamo torni il buon senso in casa Pd. Non devono rincorrere i grillini, ma fare politica”, aggiunge, “il Pd dovrebbe provare ...

MeleoFernando : RT @HuffPostItalia: A tenaglia su Conte. Renzi: 'Uomo senza coraggio'. Calenda: 'Lo avrei sconfitto' - HuffPostItalia : A tenaglia su Conte. Renzi: 'Uomo senza coraggio'. Calenda: 'Lo avrei sconfitto' -

La Repubblica

In questo quadro, spiegano fonti Dem, Letta si sente come preso in mezzo in una morsa a... Ecco perché Letta potrebbe assecondare la voglia di elezioni di Salvini e Meloni (e) proprio ...M5S, ELEZIONE CAPOGRUPPO SENATO: FUMATA NERA/ Licheri - Castellone pari, è caosLa nuova ... "Italiani devono sapere" Si crea così un vero e proprio movimento ache agisce dentro e fuori ...Matteo Renzi non è stupito della rinuncia. “Conoscendo la sua proverbiale mancanza di coraggio non ho mai avuto dubbi. È un uomo che vive di sondaggi ma che ha un terrore senza fine di misurarsi con i ...Elezioni a settembre 2022 con Draghi al Quirinale e Franco premier (governo balneare) Enrico Letta "vuole cambiare i gruppi parlamentari nei quali non incide per nulla. Allo stess ...