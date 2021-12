A Palermo tre giorni dedicati alla mobilità sostenibile (Di martedì 7 dicembre 2021) Tre giorni dedicati alla mobilità sostenibile. L’aeroporto Boccadifalco di Palermo ha ospitato “All R.Star Driving Experience”, evento organizzato da R.Star, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz e Smart: in scena prove su strada con piloti professionisti, talk e intrattenimento. fsc/gtr su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 7 dicembre 2021) Tre. L’aeroporto Boccadifalco diha ospitato “All R.Star Driving Experience”, evento organizzato da R.Star, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz e Smart: in scena prove su strada con piloti professionisti, talk e intrattenimento. fsc/gtr su Il Corriere della Città.

Advertising

blogsicilia : #notizie #sicilia A Palermo tre giorni dedicati alla mobilità sostenibile - - VCountry3 : RT @autocostruttore: Palermo, bambina di 11 mesi in overdose. È il quarto caso in tre settimane - GianandreaGorla : RT @autocostruttore: Palermo, bambina di 11 mesi in overdose. È il quarto caso in tre settimane - CorriereCitta : A Palermo tre giorni dedicati alla mobilità sostenibile - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash A Palermo tre giorni dedicati alla mobilità sostenibile - -