A Natale il Veneto rischia di essere in zona gialla (Di martedì 7 dicembre 2021) AGI - "Se guardiamo in prospettiva e manteniamo questi incrementi quotidiani sicuramente per Natale il Veneto sarà in zona gialla". L'ha detto il presidente del Veneto Luca Zaia parlando in diretta a Mattino Cinque su Canale 5. Il governatore si è poi detto "preoccupato per questa inesorabile crescita dei parametri". "Oggi - ha proseguito - abbiamo 2.960 nuovi contagiati, e una grande mole di asintomatici. Il vaccino sta facendo il suo lavoro, ora abbiamo un quarto dei ricoverati nelle precedenti ondate, ma dall'altro i parametri in parte sono da zona gialla". Leggi su agi (Di martedì 7 dicembre 2021) AGI - "Se guardiamo in prospettiva e manteniamo questi incrementi quotidiani sicuramente perilsarà ingialla". L'ha detto il presidente delLuca Zaia parlando in diretta a Mattino Cinque su Canale 5. Il governatore si è poi detto "preoccupato per questa inesorabile crescita dei parametri". "Oggi - ha proseguito - abbiamo 2.960 nuovi contagiati, e una grande mole di asintomatici. Il vaccino sta facendo il suo lavoro, ora abbiamo un quarto dei ricoverati nelle precedenti ondate, ma dall'altro i parametri in parte sono dagialla".

Advertising

Agenzia_Ansa : Zaia: 'Siamo preoccupati per questa inesorabile crescita dei parametri. Abbiamo 2.960 nuovi contagiati e una grande… - Profilo3Marco : RT @Corriere: Zaia: «Per Natale in Veneto possibile zona gialla» - Profilo3Marco : RT @Corriere: Zaia: «Per Natale in Veneto possibile zona gialla» - vivereitalia : Covid, Zaia 'Per Natale possibile zona gialla in Veneto' - LaNotifica : Covid, Zaia “Per Natale possibile zona gialla in Veneto” -