82enne ucciso in casa a Milano con una motosega: presunto omicida denunciato per stalking (Di martedì 7 dicembre 2021) Si concentrano su un uomo di 35 anni di origine romena, conoscente della vittima, le indagini dei carabinieri sull’omicidio di Pierantonio Secondi, pensionato, di 82 anni, ucciso ieri nel suo appartamento in zona Porta Romana, a Milano.Il sospettato era stato denunciato nei mesi scorsi per stalking dall’anziano e per sfondare la porta d’ingresso dell’abitazione della vittima avrebbe usato una motosega con cui avrebbe infierito sull’uomo dopo averlo accoltellato.Nei confronti del presunto omicida era stato emesso un ordine di allontanamento e nell’appartamento di Secondi sarebbero stati trovati anche suoi effetti personali mentre in portineria i carabinieri avrebbero trovato copie stampate di alcune mail nelle quali il presunto assassino ha confessato ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 7 dicembre 2021) Si concentrano su un uomo di 35 anni di origine romena, conoscente della vittima, le indagini dei carabinieri sull’omicidio di Pierantonio Secondi, pensionato, di 82 anni,ieri nel suo appartamento in zona Porta Romana, a.Il sospettato era statonei mesi scorsi perdall’anziano e per sfondare la porta d’ingresso dell’abitazione della vittima avrebbe usato unacon cui avrebbe infierito sull’uomo dopo averlo accoltellato.Nei confronti delera stato emesso un ordine di allontanamento e nell’appartamento di Secondi sarebbero stati trovati anche suoi effetti personali mentre in portineria i carabinieri avrebbero trovato copie stampate di alcune mail nelle quali ilassassino ha confessato ...

