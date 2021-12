7 dicembre 2017, da sorpresa a capolista in Europa: il ricordo di Atalanta-Lione (Di martedì 7 dicembre 2021) Esattamente tre anni fa il popolo bergamasco assistette ad una pagina importante della storia dell’Atalanta. Il 7 dicembre 2017 i nerazzurri affrontarono al Mapei Stadium il Lione per il primo posto nel girone di Europa League: nessuno in estate avrebbe potuto pronosticare una cosa del genere. Lo spettacolo non è solo in campo, dove i bergamaschi battono i L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Gasperini ha vinto su tutta la linea con il Papu Probabili formazioni Atalanta-Lazio, Coppa Italia Biglietti Atalanta-Alessandria: dove prendere i ticket del match. Ecco il link per acquistarli L’Atalanta cerca di trattenere Duvan Zapata (operazione non facile). La ... Leggi su webmagazine24 (Di martedì 7 dicembre 2021) Esattamente tre anni fa il popolo bergamasco assistette ad una pagina importante della storia dell’. Il 7i nerazzurri affrontarono al Mapei Stadium ilper il primo posto nel girone diLeague: nessuno in estate avrebbe potuto pronosticare una cosa del genere. Lo spettacolo non è solo in campo, dove i bergamaschi battono i L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Gasperini ha vinto su tutta la linea con il Papu Probabili formazioni-Lazio, Coppa Italia Biglietti-Alessandria: dove prendere i ticket del match. Ecco il link per acquistarli L’cerca di trattenere Duvan Zapata (operazione non facile). La ...

davidallegranti : 'Non usufruiremo dei fondi del due per mille... Se una forza ci crede veramente può fare politica senza privilegi e… - alidinuvole : RT @TandiRi: Aperto Facebook come faccio periodicamente anche se non posto da dicembre 2017 e lette due cagate a tema covid nel giro di tre… - TandiRi : Aperto Facebook come faccio periodicamente anche se non posto da dicembre 2017 e lette due cagate a tema covid nel… - EdTroiano : Oggi GRANDE FESTA per l' anniversario del riconoscimento Unesco Arte dei Pizzaiuolo avvenuto in Corea il 7 dicembre… - Pittanza : RT @see_lallero: 6 dicembre 2017. Oggi, ma 4 anni fa. Fabrizio Frizzi ritorna in TV, il regalo di compleanno per Antonella Clerici. Da 'L… -

Ultime Notizie dalla rete : dicembre 2017 Violenza e abusi contro i migranti lungo la rotta balcanica. Il caso della Croazia ... era stato adottato nel novembre 2020 ma è stato diffuso solo a inizio dicembre 2021 perché le ... La storia di Madina Hussiny Nel novembre 2017, Madina Hussiny, una ragazzina di sei anni proveniente ...

Torna lo sciopero generale contro la manovra del governo Cgil e Uil hanno proclamato lo sciopero generale per il 16 dicembre . I due sindacati hanno deciso di manifestare così la propria contrarietà alla manovra ... è passato dal 37% nel 2000 al 24% nel 2017. ...

E adesso anche Google "censura" il Natale il Giornale Mostra “Alberi viventi” dell’artista Paolo Sacchini a Giulianova GIULIANOVA - Il prossimo 11 dicembre, a partire dalle ore 17 e sino alle 19, verrà inaugurata a Giulianova, in via Marconi 50/52, la mostra “Alberi ...

Asteroide grande il doppio delle piramidi si avvicinerà alla Terra alla fine dell’anno Un enorme asteroide grande quasi il doppio della Grande Piramide di Giza si sta dirigendo verso l'orbita terrestre alla fine di dicembre, secondo il tracker di ...

... era stato adottato nel novembre 2020 ma è stato diffuso solo a inizio2021 perché le ... La storia di Madina Hussiny Nel novembre, Madina Hussiny, una ragazzina di sei anni proveniente ...Cgil e Uil hanno proclamato lo sciopero generale per il 16. I due sindacati hanno deciso di manifestare così la propria contrarietà alla manovra ... è passato dal 37% nel 2000 al 24% nel. ...GIULIANOVA - Il prossimo 11 dicembre, a partire dalle ore 17 e sino alle 19, verrà inaugurata a Giulianova, in via Marconi 50/52, la mostra “Alberi ...Un enorme asteroide grande quasi il doppio della Grande Piramide di Giza si sta dirigendo verso l'orbita terrestre alla fine di dicembre, secondo il tracker di ...