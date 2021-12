6 Novembre 2021 – Autorità Usa tentano di censurare la piattaforma social di Trump ‘Truth’ ancora prima che parta. Ceo, rispettiamo diplomatico Usa. Bob Dole lascia editoriale per unità fra americani (Di martedì 7 dicembre 2021) La piattaforma social targata Donald Trump non ha ancora visto la luce che è già finita nel mirino delle Autorità Usa che vigilano sui mercati, tra cui la Sec. Vogliono vederci chiaro sulla prevista fusione tra il Trump Media Technology Group e la Digital World Acquisition Corporation da cui dovrebbe nascere ‘Truth’, verità. Il Comitato Olimpico internazionale (Cio) “rispetta” la decisione degli Stati Uniti di un boicottaggio diplomatico dei Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022. “La presenza di funzionari governativi e diplomatici e’ una decisione puramente politica di ciascun governo, che il Cio nella sua neutralita’ politica rispetta pienamente“, ha dichiarato all’Afp un portavoce dell’organismo. Scomparso a 98 anni, l’ex senatore ... Leggi su strumentipolitici (Di martedì 7 dicembre 2021) Latargata Donaldnon havisto la luce che è già finita nel mirino delleUsa che vigilano sui mercati, tra cui la Sec. Vogliono vederci chiaro sulla prevista fusione tra ilMedia Technology Group e la Digital World Acquisition Corporation da cui dovrebbe nascere, verità. Il Comitato Olimpico internazionale (Cio) “rispetta” la decisione degli Stati Uniti di un boicottaggiodei Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022. “La presenza di funzionari governativi e diplomatici e’ una decisione puramente politica di ciascun governo, che il Cio nella sua neutralita’ politica rispetta pienamente“, ha dichiarato all’Afp un portavoce dell’organismo. Scomparso a 98 anni, l’ex senatore ...

Ultime Notizie dalla rete : Novembre 2021 Brusaferro: "Rt stabile a 1,2 ma ancora 6 milioni e mezzo di italiani senza vaccino" I dati aggiornati a ieri sera mostrano che sta ancora aumentando in termini di numero di nuovi infetti, con un'incidenza di 173 casi su 100.000 persone tra il 29 novembre e il 6 dicembre. E si tratta ...

Germania, Zew: sentiment su economia in calo L'indicatore anticipatore è sceso infatti a 29,9 punti dai 31,7 di novembre. Il dato, elaborato ... dopo il continuo aumento tra febbraio e settembre 2021. " L'economia tedesca sta soffrendo ...

Sviluppo rete Area 4-Novembre 2021 Gdoweek Suini, la crisi allenta la morsa Prezzi del vivo in recupero e costi delle materie prime in calo consentono un lieve recupero dei margini degli allevamenti. Per contro i macelli vedono aumentare i loro costi. Lo evidenziano le analis ...

Pascucci Racing Cars fa tris nel Trofeo Italia Classico E tre! La Pascucci Racing Team non sbaglia un colpo e nel weekend appena trascorso intasca il suo terzo titolo ...

