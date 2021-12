1981 … E’ Paolo Rossi l’attaccante giusto per il Mundial? (Di martedì 7 dicembre 2021) GLIEROIDELCALCIO.COM (Andrea Gioia) Il giorno prima c’era stato l’incontro degli azzurri di Messico ’70 negli studi di Blitz, la trasmissione dell’immenso Gianni Minà. L’occasione per ripercorrere un Mondiale messicano passato alla storia come quello dell’insensata staffetta tra Rivera e Mazzola. Valcareggi, a tal proposito, aveva anche ammesso di aver sbagliato a non far giocare il milanista, almeno per tutto il secondo tempo. Così, tra i ricordi dei tempi passati e le testimonianze tanto inedite quanto rare, molti dei protagonisti si erano sbilanciati anche riguardo alla squadra di Bearzot. Una formazione dilaniata dalle proteste, per via di un gioco non proprio entusiasmante e di un attacco sterile, anche contro il Lussemburgo. Il 5 Dicembre del 1981, infatti, soltanto l’inzuccata di Collovati aveva evitato un misero pareggio contro la modesta formazione ... Leggi su glieroidelcalcio (Di martedì 7 dicembre 2021) GLIEROIDELCALCIO.COM (Andrea Gioia) Il giorno prima c’era stato l’incontro degli azzurri di Messico ’70 negli studi di Blitz, la trasmissione dell’immenso Gianni Minà. L’occasione per ripercorrere un Mondiale messicano passato alla storia come quello dell’insensata staffetta tra Rivera e Mazzola. Valcareggi, a tal proposito, aveva anche ammesso di aver sbagliato a non far giocare il milanista, almeno per tutto il secondo tempo. Così, tra i ricordi dei tempi passati e le testimonianze tanto inedite quanto rare, molti dei protagonisti si erano sbilanciati anche riguardo alla squadra di Bearzot. Una formazione dilaniata dalle proteste, per via di un gioco non proprio entusiasmante e di un attacco sterile, anche contro il Lussemburgo. Il 5 Dicembre del, infatti, soltanto l’inzuccata di Collovati aveva evitato un misero pareggio contro la modesta formazione ...

