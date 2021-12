17esima giornata Serie A 2021/22: gli arbitri (Di martedì 7 dicembre 2021) L’ Aia ha reso noto i nominativi degli arbitri, degli Assistenti, dei Var e degli Avar che dirigeranno le gare valide per la 17esima giornata Serie A 2021/22 in programma tra venerdì 10 e lunedì13 dicembre. 17esima giornata Serie A 2021/22: quali sono le designazioni arbitrali? GENOA-SAMPDORIA venerdì 10/12 h.20.45 Arbitro: Doveri Assistenti: Liberti-Bercigli Iv Uomo: Minelli Var: Nasca Avar: Bresmes FIORENTINA-SALERNITANA sabato 11/12 h. 15 Arbitro: Ghersini Assistenti: Capaldo-Yoshikawa Iv Uomo: Miele G. Var: Nasca Avar: Dei Giudici VENEZIA-JUVENTUS sabato 11/12 h. 18 Arbitro: Valeri Assistenti: Di Iorio-Affatato Iv Uomo: Volpi Var: Di Paolo Avar: Longo UDINESE-MILAN sabato ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 7 dicembre 2021) L’ Aia ha reso noto i nominativi degli, degli Assistenti, dei Var e degli Avar che dirigeranno le gare valide per la/22 in programma tra venerdì 10 e lunedì13 dicembre./22: quali sono le designazioni arbitrali? GENOA-SAMPDORIA venerdì 10/12 h.20.45 Arbitro: Doveri Assistenti: Liberti-Bercigli Iv Uomo: Minelli Var: Nasca Avar: Bresmes FIORENTINA-SALERNITANA sabato 11/12 h. 15 Arbitro: Ghersini Assistenti: Capaldo-Yoshikawa Iv Uomo: Miele G. Var: Nasca Avar: Dei Giudici VENEZIA-JUVENTUS sabato 11/12 h. 18 Arbitro: Valeri Assistenti: Di Iorio-Affatato Iv Uomo: Volpi Var: Di Paolo Avar: Longo UDINESE-MILAN sabato ...

