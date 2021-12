Zuppa di Porro 6 dicembre 2021

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 6 dicembre 2021)di. Allora stuprano una ventenne sul treno Varese-Milano e i fenomeno prograssisti manco un affaccio in prima. Ma c’è posto per Meeto e pippe sul femminicidio (Stampa). Una paccata sul sedere fa più notizia di uno stupro. A proposito oggi sui treni parte il controllo del green pass, poi sugli stupri ci pensiamo dopo. Da leggere ancheGianluca Veneziani sull’italiano ucciso a Ny da afro razzista che non fa notizia Crisanti intv da incorniciare di Rico. Nel giorno in cui si mettono d’accordo su rischio malattia per bambini. Ricolfi e suo scetticismo su utilità vaccini per evatre contagi a pagina 30. Il Papa a Lesbo e Micalessin apprezza.ù La Follia del certificato di parità di genere nelle aziende: sua descrizione oggi del Sole,. Givannini rassicura su opere pubbliche e Conte con il Pd nel seggio di Gualtieri #rassegnastampa6dic L'articolo ...