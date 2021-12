Zona gialla per Friuli e Alto Adige: regioni a rischio, regole e Super Green Pass (Di lunedì 6 dicembre 2021) L’aumento generalizzato dei contagi in tutto il Paese sta portando a ripensare a un possibile ritorno in Zona gialla per diverse regioni. L’aumento dei ricoveri nei reparti Covid e terapie intensive preoccupa il Paese, e mentre il Friuli Venezia Giulia è Passato ufficialmente in Zona gialla dal 29 novembre, dal 6 dicembre anche l’Alto Adige Passa ufficialmente in giallo. La Provincia Autonoma di Bolzano aveva già imposto a novembre le restrizioni del giallo, di fronte a un rilevante aumento dei contagi: obbligo di mascherina all’aperto, discoteche chiuse e capienze ridotte sono state le misure imposte dal presidente Arno Kompatscher, che vengono ulteriormente estese con l’obbligo del Super ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 6 dicembre 2021) L’aumento generalizzato dei contagi in tutto il Paese sta portando a ripensare a un possibile ritorno inper diverse. L’aumento dei ricoveri nei reparti Covid e terapie intensive preoccupa il Paese, e mentre ilVenezia Giulia èato ufficialmente indal 29 novembre, dal 6 dicembre anche l’a ufficialmente in giallo. La Provincia Autonoma di Bolzano aveva già imposto a novembre le restrizioni del giallo, di fronte a un rilevante aumento dei contagi: obbligo di mascherina all’aperto, discoteche chiuse e capienze ridotte sono state le misure imposte dal presidente Arno Kompatscher, che vengono ulteriormente estese con l’obbligo del...

