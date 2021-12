Wwf: “Giù le mani dal lupo, l’unica soluzione è lavorare sulla prevenzione” (Di lunedì 6 dicembre 2021) ROMA – “Parlare nuovamente di abbattimenti per risolvere il conflitto tra lupo e allevatori significa ignorare le più recenti pubblicazioni scientifiche in merito, che dimostrano come l’unica soluzione per diminuire gli attacchi dei predatori al bestiame domestico sia lavorare sulla prevenzione. Le dichiarazioni del ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani che ha affermato di augurarsi un accordo tra le Regioni per approvare un nuovo “Piano di Gestione e Conservazione del lupo” che preveda anche deroghe al divieto di rimozione di lupi nel nostro Paese, purtroppo riaprono un dibattito che pensavamo fosse ormai chiuso: e lo fanno nel modo più lontano possibile dalle evidenze scientifiche”. Lo afferma il Wwf, aggiungendo che la letteratura scientifica ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 6 dicembre 2021) ROMA – “Parlare nuovamente di abbattimenti per risolvere il conflitto trae allevatori significa ignorare le più recenti pubblicazioni scientifiche in merito, che dimostrano comeper diminuire gli attacchi dei predatori al bestiame domestico sia. Le dichiarazioni del ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani che ha affermato di augurarsi un accordo tra le Regioni per approvare un nuovo “Piano di Gestione e Conservazione del” che preveda anche deroghe al divieto di rimozione di lupi nel nostro Paese, purtroppo riaprono un dibattito che pensavamo fosse ormai chiuso: e lo fanno nel modo più lontano possibile dalle evidenze scientifiche”. Lo afferma il Wwf, aggiungendo che la letteratura scientifica ...

Advertising

Lopinionista : Wwf: 'Giù le mani dal lupo, l'unica soluzione è lavorare sulla prevenzione' - 91Dallari : RT @WWFitalia: Giù le mani dal #lupo! Parlare nuovamente di abbattimenti per risolvere il conflitto tra lupo e allevatori significa ignora… - trotta_marina : RT @WWFitalia: Giù le mani dal #lupo! Parlare nuovamente di abbattimenti per risolvere il conflitto tra lupo e allevatori significa ignora… - EPanzini : RT @WWFitalia: Giù le mani dal #lupo! Parlare nuovamente di abbattimenti per risolvere il conflitto tra lupo e allevatori significa ignora… - WWF_Roma : Le dichiarazioni @MiTE_IT del ministro Roberto Cingolani sul #lupo riaprono vecchie ferite. Parlare nuovamente di a… -

Ultime Notizie dalla rete : Wwf Giù Festival delle Scale di Napoli ... Legambiente Parco Letterario Vesuvio APS, Green Italia Campania, WWF Napoli, Locus Iste, Gente ... per prenotazione obbligatoria: 3388408138 Domenica 12 dicembre 2021 ore 10.30 Su e giù per le scale ...

Napoli, la rete green: "Lungomare resti pedonale" "Giù le mani dal lungomare di Napoli: deve restare pedonale", è l'appello degli ambientalisti ... GreenItalia Campania, Legambiente Parco Letterario Vesuvio, Legambiente Iride, WWF Napoli e Gentegreen ...

Wwf: “Giù le mani dal lupo, l’unica soluzione è lavorare sulla prevenzione” L'Opinionista ... Legambiente Parco Letterario Vesuvio APS, Green Italia Campania,Napoli, Locus Iste, Gente ... per prenotazione obbligatoria: 3388408138 Domenica 12 dicembre 2021 ore 10.30 Su eper le scale ...le mani dal lungomare di Napoli: deve restare pedonale", è l'appello degli ambientalisti ... GreenItalia Campania, Legambiente Parco Letterario Vesuvio, Legambiente Iride,Napoli e Gentegreen ...