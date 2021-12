WWE | Un confusionario WarGames femminile ha una protagonista a sorpresa

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Questa notte è andato in scena NXT:, importante speciale del terzo brand che anche quest’anno prevedeva ben due match nella doppia struttura d’acciaio. Team Shirai da una parte composto da Io Shirai, Raquel Gonzalez, Kay Lee Ray e Cora Jade contro Team Rose composto dalle Toxic Attraction più Dakota Kai, con l’importante vantaggio conquistato dal team face. Che volo! Le prime a partire sono state Dakota Kai e Kay Lee Ray, le due non si sono affatto risparmiate nei primi cinque minuti fino a quando è entrata Cora Jade con il suo skateboard, superiorità numerica sfruttata bene ma non benissimo con Kai che è riuscita a difendersi ottimamente. Poi è stata la volta di Gigi Dolin che ha portato sul ring dei bidoni e uno zaino, in realtà mai aperto e utilizzato nel corso del match, dopo 3 minuti sul ring è arrivata Io Shirai, sedie e altri bidoni le armi ...